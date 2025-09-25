যে দামে বিক্রি হলো পদ্মার ২৫ কেজি পাঙাশটি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া একটি পাঙাশ মাছ ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মাছটির ওজন ২৫ কেজি। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে জেলে রতন হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
জেলে রতন হালদার বলেন, সকালে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান। দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের কাছে জাল ফেলেন তাঁরা। জাল তুলতেই দেখতে পান বিশাল একটি পাঙাশ। পরে মাছটি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়ার মোহন মণ্ডলের আড়তে এনে ওজন করে দেখেন, মাছটি ২৫ কেজির। সে সময় উন্মুক্ত নিলামে দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাটের মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় কিনে নেন।
স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা বলেন, ‘পাঙাশটি ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে কিনে নিই। পরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে কেজিতে ৫০ টাকা লাভে মোট ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছি।’