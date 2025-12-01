প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে দেড় ঘণ্টা পর রাজবাড়ী টাউন মক্তব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও পরীক্ষা নিচ্ছিলেন না শিক্ষকেরা। এ নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বেলা সাড়ে ১১টায় পরীক্ষা শুরু হয়।
সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অভিভাবকেরা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছালে শিক্ষকেরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের বাগ্বিতণ্ডা হয়।
অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে কোনো আন্দোলন গ্রহণযোগ্য নয়। পরীক্ষার দিনে শিক্ষকেরা হঠাৎ আন্দোলনে গেলে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে।
আছিয়া খাতুন নামের এক অভিভাবক বলেন, ‘আমার মেয়েকে নিয়ে সকালে স্কুলে এসেছি। তখন শিক্ষকেরা বলছেন পরীক্ষা হবে না। তাঁরা আন্দোলন করছেন। তাঁরা আন্দোলন করবেন সেটা জানিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে আমরা সন্তানদের নিয়ে আসতাম না।’
কামরুল ইসলাম নামের আরেক অভিভাবক বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার থাকা অবস্থায় একটার পর একটা আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে, জনগণকে জিম্মি করে আন্দোলন। এভাবে চলতে পারে না দেশ! ভোলায় লাগবে ব্রিজ, শাহবাগে অবরোধ করে। শিক্ষকদের ১৭তম থেকে বাড়িয়ে সচিবের গ্রেড দিক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু কোমলমতি শিশুদের কেন জিম্মি করে আন্দোলন করতে হবে? কোমলমতি শিশুরা পরীক্ষা দিতে আসছে কিন্তু তাঁরা (শিক্ষকেরা) পরীক্ষা নেবেন না। লজ্জাও করে না তাঁদের।’
রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার জানান, শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে কিছুটা সময় পরীক্ষা বন্ধ ছিল। দেড় ঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু হয়েছে।
জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি নির্দেশ না মেনে যেসব শিক্ষক পরীক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।