গোয়ালন্দে হামলা: ৬ দিন পর থানার ওসিকে বদলি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নুরাল পাগলার আস্তানায় হামলার ৬ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। আজ শুক্রবার রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার স্বাক্ষরিত আদেশে তাঁকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অপরাধ শাখায় পরিদর্শক (ক্রাইম) পদে সংযুক্ত করা হয়।

একই আদেশে বালিয়াকান্দি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ্ আল মামুনকে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবেও বদলি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশ সুপার মো. কামরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিয়মিত বদলির ধারাবাহিকতায় গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের অপরাধ শাখায় পরিদর্শক (ক্রাইম) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আর বালিয়াকান্দি থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল্লাহ্ আল মামুনকে গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি পদে বদলি করা হয়েছে।

