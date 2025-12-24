নেছারাবাদে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবক আটক, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় ছিনতাইকারী সন্দেহে এক যুবককে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নের জিলবাড়ী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
আটক যুবকের নাম মো. আরিফুল ইসলাম (২২)। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় ছোরা, একটি স্ক্রু ড্রাইভার ও নেশা সেবনের একটি ড্যান্ডি উদ্ধার করা হয়। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে গ্রাম পুলিশ মো. মুকুল মিয়ার কাছে হস্তান্তর করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আরিফুল ইসলাম বলদিয়া ইউনিয়নের মধ্য বিন্না গ্রামের মো. সুমন হোসেনের ছেলে। মঙ্গলবার রাতে তিনি পার্শ্ববর্তী জিলবাড়ী গ্রামে মো. চান্দু মিয়ার করাতকলের সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। এ সময় চান্দু মিয়া তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে ওই যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে সঙ্গে থাকা ছোরা দিয়ে কোপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।
চান্দু মিয়ার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ওই যুবককে আটক করে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ছোরা, স্ক্রু ড্রাইভার ও নেশা সেবনের ড্যান্ডি (গাম) উদ্ধার করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
স্থানীয় শিক্ষক মো. এনামুল হক রতন বলেন, অভিযুক্ত যুবক মূলত ঢাকায় বসবাস করেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বড় ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
গ্রাম পুলিশ মো. মুকুল মিয়া জানান, দেশীয় অস্ত্রসহ যুবককে গ্রামবাসী আটক করে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেছে। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, আটক যুবককে থানায় নেওয়ার পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।