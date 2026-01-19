হোম > সারা দেশ > পিরোজপুর

নেছারাবাদে বিস্ফোরক মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 

গ্রেপ্তারকৃত শিশির কর্মকার। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে বিস্ফোরক মামলায় স্বরূপকাঠি প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও স্বরূপকাঠি পৌর যুবলীগের সভাপতি শিশির কর্মকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ভোরে নেছারাবাদ উপজেলার পান হাটখোলা এলাকার নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে নেছারাবাদ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

গ্রেপ্তারকৃত শিশির কর্মকার নেছারাবাদ উপজেলার জগৎপট্টি গ্রামের অনিমেশ কর্মকারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর শিশির কর্মকারসহ উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের একাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নেছারাবাদ থানায় একটি বিস্ফোরক আইনে মামলা করা হয়। মামলার পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। সম্প্রতি এলাকায় ফিরে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এ বিষয়ে শিশির কর্মকারের ভাই রতন কর্মকার জানান, সোমবার সকালে পান হাটখোলা থেকে শিশিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, তাঁর ভাই নির্দোষ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

এ প্রসঙ্গে নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান জানান, একটি বিস্ফোরক আইনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে পিরোজপুর আদালতে পাঠানো হবে।

সম্পর্কিত

পিরোজপুর টিটিসির দুই প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

অঙ্গীকারনামা লিখে বিএনপিতে যোগ দিলেন ছাত্রলীগ নেতা

আপিলেও টিকল না মনোনয়ন, পিরোজপুর-২ আসনে ঝরে পড়লেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হোসেন

ইউটিউবে ইনকিউবেটরে মুরগির বাচ্চা ফুটানো শিখে আব্দুর রহমানের ভাগ্যবদল

পিরোজপুরে সাবেক স্ত্রীকে হত্যাচেষ্টা, হাসপাতালে গিয়েও হামলা: অভিযুক্ত আটক

নেছারাবাদে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবক আটক, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

নির্দোষ আওয়ামী লীগসহ সাধারণ মানুষকে হয়রানি না করার দাবি বিএনপি নেতার

নেছারাবাদে জামায়াত প্রার্থীর বিজয় শোভাযাত্রা, বিধিভঙ্গের অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর

পিরোজপুরে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

পিরোজপুরে বাসের ধাক্কায় নসিমন চালক নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা