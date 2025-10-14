হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

১২ হাজার মিটার কারেন্ট জালসহ ৬ জেলে আটক

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় নদীতে মা ইলিশ ধরার সময় ছয় জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে তেঁতুলিয়া নদীর সৈয়দজাফর নামক এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনকে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি তিনজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযানে ১২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ট্রলার জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দশমিনা সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ জাফর এলাকার মো. ইউনিসের ছেলে মো. আল আমিন (২৫), শাহজাহান খানের ছেলে মো. রাসেল খান (৩২) ও মো. মোস্তফা হাওলাদারের ছেলে মো. জহিরুল ইসলাম (২৪)।

নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফেরদাউস আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে মা ইলিশ ধরার সময় তেঁতুলিয়া নদীর সৈয়দজাফর এলাকায় অভিযান পরিচালনার সময় ট্রলার, জাল ও ছয় জেলেকে আটক করা হয়। তিনজনের বিরুদ্ধে মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। তাঁদের আজ মঙ্গলবার সকালে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

