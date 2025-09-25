হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

২৪ কোটি টাকার সড়ক ভেঙে পড়ল চার মাসেই

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্নির্মাণের কাজের চার মাস না যেতেই ভেঙে পড়েছে সড়কের বিভিন্ন অংশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বগা-বাহেরচর জিসি সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার চার মাস না যেতেই সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়কের কার্পেটিং উঠে গেছে, সৌন্দর্যবর্ধনের পিলার ধসে পড়েছে এবং সড়কের দুই পাশের মাটিও ধসে গেছে। এতে যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়কটির সংস্কার ও প্রশস্তকরণের কাজ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনুস ব্রাদার্স, খাইরুল কবির ও রানা গুপ্ত নামে তিন ঠিকাদারের নাম থাকলেও কার্যত কাজটি করেন পটুয়াখালীর স্থানীয় সাব ঠিকাদার কবির হোসেন ও জামাল হোসেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের পাশাপাশি যেসব স্থানে গাইডওয়াল দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে অস্থায়ী পাইলিং করে দায়সারা কাজ করা হয়েছে। ফলে বর্ষার পানির চাপেই কুম্ভখালী, আয়লা, ব্রিজ বাজার, ডানিডা, শহীদ জালাল, দেওপাশাসহ অন্তত ১০টি স্থানে সড়ক ভেঙে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব বলেন, ধসে যাওয়া অংশগুলো দ্রুত সংস্কার না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাউফল উপজেলা এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী আলী ইবনে আব্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে সড়কের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

গলায় কলা আটকে মৃত্যু

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নিয়ে বাউফলে উত্তেজনা, বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ডিলারকে হুমকির অভিযোগ

কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এল মৃত ডলফিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ, ২১ ঘণ্টায়ও মেলেনি খোঁজ

কুয়াকাটায় চর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

অস্ত্রোপচারের সময় এক নবজাতকের পা ভেঙে ফেলার অভিযোগ

ভিডিও করায় শিশুকে মারধর এসআইয়ের

মাছ ধরা ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, ৩ জেলে দগ্ধ

মহিপুরে ট্রলিং বোটসহ ১৪ জেলে গ্রেপ্তার

সাপ্তাহিক ছুটিতে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকের ঢল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা