খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নিয়ে বাউফলে উত্তেজনা, বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ডিলারকে হুমকির অভিযোগ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 

পটুয়াখালীর বাউফলে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল উত্তোলনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় প্রকৃত ডিলার জাহিদুল হাসান সাবু থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জানা গেছে, বগা বাজারের আওয়ামী লীগ কর্মী সুলতান সিকদারের নামে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারশিপ বরাদ্দ ছিল। গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বগা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতারা এলাকা ছেড়ে গেলে স্থানীয় বিএনপি নেতারা সেই সুযোগে সুলতান সিকদারের নামে বরাদ্দকৃত চাল উত্তোলন করে ভোগ করেন বলে অভিযোগ ওঠে।

এ সময় ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক রুবেল মৃধা এবং কৃষক দল সভাপতি মাসুদ সিকদার এই চাল উত্তোলন করেন বলে অভিযোগ করা হয়। বিষয়টি ভুক্তভোগীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমিনুল ইসলামকে জানালে তিনি সুলতান সিকদারের অনুকূলে থাকা চাল প্রকৃত ডিলারের মাধ্যমে উত্তোলন ও বিতরণের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে সরকারি তদারক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

ইউএনওর নির্দেশনা অনুযায়ী জাহিদুল হাসান সাবু গত ১১ সেপ্টেম্বর ১৪ টন ৩০০ কেজি চালের ডিও বাবদ ১ লাখ ৮৬ হাজার ৩০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেন। জাহিদুল হাসান সাবুর অভিযোগ, এই চাল উত্তোলনের কথা জানার পর বগা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক বাবুল মৃধা তাঁকে মুঠোফোনে গালিগালাজ করেন এবং হুমকি দেন।

জাহিদুল হাসান সাবু বলেন, ‘ইউএনও স্যার চাল ছাড়িয়ে গরিব মানুষকে দিতে বলেছেন। এতে আমার দোষ কোথায়? অথচ বাবুল মৃধা আমাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বলেছেন, আমি আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছি।’

অন্যদিকে, বগা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা বাবুল মৃধা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার দলের ছেলেরা চাল তুলছিল, কিন্তু এখন আওয়ামী লীগের পক্ষের লোক কারসাজি করে ডিলার হয়েছে। আমি তাকে হুমকি দেইনি, শুধু বিষয়টি জানতে চেয়েছি।’

এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আপেল মাহমুদ ফিরোজ বলেন, ‘যে কোনো অনিয়মের দায় ব্যক্তি পর্যায়ের, দলীয় সংগঠন কোনো দায়ভার নেবে না।’

অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মাহবুব হাসান সিকদার বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি। অনিয়ম প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বাউফল থানার ওসি আকতারুজ্জামান সরকার বলেন, ‘জাহিদ নামের এক ডিলার থানায় জিডি করেছেন। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান, ‘সুলতান সিকদারের নামে কোনো বৈধ ডিলারশিপ নেই। তাই জনস্বার্থে প্রকৃত ডিলারের মাধ্যমে চাল উত্তোলন করা হচ্ছে। ডিলারকে হুমকির বিষয়ে খবর পেয়েছি, প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

