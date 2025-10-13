আমতলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত, আহত ১

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের শাখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় সোহাগ হাওলাদার (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক সাইদুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, আমতলী উপজেলার পশ্চিম চিলা গ্রামের বাসিন্দা সোহাগ হাওলাদার একটি কাজে গতকাল রাতে মোটরসাইকেলে পটুয়াখালী যাচ্ছিলেন। পথে শাখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মালবাহী ভ্যানগাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটি সড়কের পাশে ছিটকে পড়লে সোহাগ হাওলাদার ও সাইদুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহাগ হাওলাদারকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত সাইদুল ইসলামকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহত সোহাগ হাওলাদারের বাবা মজিবর হাওলাদার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আল্লাহ মোর সাথে এ কী করল? আমি নাতি-নাতনিদের কীভাবে পালব?’
আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বিষয়টি জেনেছি। নিহতের মরদেহ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। স্বজনেরা ওই হাসপাতাল থেকেই মরদেহ গ্রহণ করবেন। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’