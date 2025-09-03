পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত গভীর রাতে লোহালিয়া সেতুর নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় পৌর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তুহিন হাওলাদারের (২৫) মরদেহ। তিনি কালাম হাওলাদারের ছেলে।
পরিবারের অভিযোগ, গত সোমবার রাতে ডিবি পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর থেকে তুহিন নিখোঁজ ছিলেন। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর ভেসে ওঠে তার মরদেহ। স্ত্রী, পাঁচ বছরের একটি কন্যা এবং মাত্র দুই মাস বয়সী নবজাতক সন্তান রেখে গেছেন তিনি।
এরপর বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে একই নদীর ধলু হাওলাদার বাড়িসংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় অটোরিকশাচালক রেজাউলের (২৮) লাশ। তিনি সদর উপজেলার ভুরিয়া ইউনিয়নের নুরু বয়াতির ছেলে।
পরিবার জানায়, সোমবার সকালে অটো নিয়ে বের হওয়ার পর আর ফেরেননি রেজাউল। সেদিন রাতেই কাশিপুর রোড এলাকা থেকে তার অটোরিকশা উদ্ধার করে পুলিশ। এক দিন পর নদী থেকে উদ্ধার হলো তার লাশ।
অভিযান নিয়ে জানতে চাইলে পটুয়াখালী জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক জসিম উদ্দিন জানান, সোমবার রাতে তাদের কোনো অভিযান পরিচালনা করা হয়নি।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুই যুবকের মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে।’