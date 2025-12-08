বিএনপির মনোনয়ন বিরোধে বাউফলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছেই

পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপির মনোনয়ন বিরোধে উপজেলা বিএনপির একাংশ নির্বাচনী প্রচার শুরু না করে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ সমাবেশ, মশাল মিছিল, সড়ক অবরোধসহ ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছে দলের ওই অংশ।
আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সহস্রাধিক নেতা-কর্মী বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি বাউফল পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তাঁরা দলীয় মনোনীত প্রার্থী শহিদুল আলম তালুকদারের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানান।
এর আগে গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বাউফল পৌর শহরের হাচন দালাল মার্কেটে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে একটি জরুরি সভা হয়। সভায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মু. মুনির হোসেনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান নেতা-কর্মীরা।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল জব্বার মৃধা। এতে উপজেলা, পৌরসভা এবং ১৫টি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ের কয়েক শ নেতা-কর্মী অংশ নেন।
উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আপেল মাহমুদ ফিরোজ বলেন, ‘২০০৮ সালের নির্বাচনে যিনি প্রকাশ্যে ধানের শীষের প্রার্থীর বিরোধিতা করেছেন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন, তাঁকে (শহিদুল আলম তালুকদার) মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। বিগত ১৭ বছর তিনি কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন না, দুর্দিনে নেতা-কর্মীদের খোঁজও নেননি। তাঁর মতো একজনকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না।’
গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন। এ তালিকায় পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল আলম তালুকদারের নামও রয়েছে।