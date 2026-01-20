আমাদেরই একটি অংশ চায় না নির্বাচন ভালো হোক: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ‘আমাদেরই একটি অংশ চায় না যাতে নির্বাচন ভালো হোক। তবে আগামী নির্বাচনে কী হবে, কী হবে না, তা ঠিক করবে তরুণরা।’ আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে পটুয়াখালী জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা মোকাবিলায় প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।’ তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় তরুণ সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।
পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে এ মতবিনিময় সভা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জুয়েল রানা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাওলাদারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানেরা।
মতবিনিময় সভায় আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা পরিকল্পনা, আন্তদপ্তর সমন্বয় এবং ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভা শেষে নির্বাচনকে ঘিরে সার্বিক প্রস্তুতি জোরদার ও সমন্বিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।