পটুয়াখালীতে ক্যাম্পে ঘুমন্ত র‍্যাব সদস্যের মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

মনিরুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীতে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৮ সিপিসি-১ ক্যাম্পে ঘুমন্ত অবস্থায় মনিরুজ্জামান (৩০) নামের এক র‍্যাব সদস্য মারা গেছেন।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে ব্যারাক থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মনিরুজ্জামান খুলনার পাইকগাছা উপজেলার মৌখালী গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। স্ত্রী ও তিন সন্তান গ্রামের বাড়িতে থাকেন।

র‍্যাব সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা যায়, সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে ব্যারাকে বিশ্রাম নিতে যান মনিরুজ্জামান। জোহরের নামাজের সময় ঘুম থেকে না ওঠায় সহকর্মীরা তাঁকে ডাকতে যান। তখন কোনো সাড়া না পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মশিউর রহমান তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

র‍্যাব-৮ (বরিশাল) সিপিসি-১ পটুয়াখালী ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লিডার মো. রাশেদুল আহসান বলেন, মনিরুজ্জামান অত্যন্ত ভদ্র ও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। সকালে ডিউটি শেষে সহকর্মীকে বলেছিলেন, জোহরের নামাজের সময় যেন তাঁকে ডেকে দেয়। পরে ডাকার পরও কোনো সাড়া না পেলে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসক জানান, তিনি আর নেই।

মো. রাশেদুল আহসান আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে।

