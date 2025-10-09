হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে বাজার ইজারা নিয়ে সংঘর্ষ, থামাতে গিয়ে ৫ পুলিশ সদস্য আহত

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালী সদর উপজেলার লোহালিয়া ইউনিয়নের পালপাড়া বাজারে ইজারা-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যাওয়া পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করা হয়। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্যসহ ছয়জন আহত হন।

এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পালপাড়া বাজার এলাকায় গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে পালপাড়া বাজারের ইজারা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সোহাগ মাঝি ও বিএনপির নেতা মফিজুলের মধ্যে বিরোধ চলছে। বুধবার রাতে এরই জেরে সোহাগ মাঝি ও তাঁর অনুসারীরা মফিজুলের ওপর দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালান। এতে তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এ সময় মফিজুলের পক্ষের লোকজন পুলিশের ওপর চড়াও হয়ে ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করেন। এতে সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) জহির, এএসআই রহমান, কনস্টেবল মহিবুল্লাহ, সাইফুল ইসলামসহ পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছুড়ে ও অতিরিক্ত বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গুরুতর আহত মফিজুলকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত পাঁচ পুলিশ সদস্যকে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং কনস্টেবল রানা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

এদিকে ঘটনার পর আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমিনুল হক চৌধুরী (৪৮), পলাশ হাওলাদার (২৩) ও রমজান আলী (৮০) নামের তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে জড়িত তিনজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদেরও আটকে অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

পটুয়াখালীর গলাচিপায় এসডিএফের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক কর্মশালা

পটুয়াখালীতে ক্যাম্পে ঘুমন্ত র‍্যাব সদস্যের মৃত্যু

স্বাভাবিক প্রসবে একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম

বাউফলে তরমুজ ডাকাতির ঘটনায় মূল হোতা গ্রেপ্তার

ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ: বাউফলে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

কুয়াকাটায় এক ইলিশ ৯ হাজার টাকায় বিক্রি

পটুয়াখালীতে ইলিশ চুরির অভিযোগে ২ শিশুকে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ, ছবি ভাইরাল

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়

হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ বহনে ট্রলিও দিল না কর্তৃপক্ষ

কুয়াকাটা সৈকতে ফের ভেসে এল মৃত ইরাবতী ডলফিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা