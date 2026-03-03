হোম > সারা দেশ > পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে ব্যাংক থেকে ছিনতাইকারী চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীতে ছিনতাইকারী চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদ সামনে রেখে পটুয়াখালী শহরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ছিনতাইকারী চক্র। আজ মঙ্গলবার শহরের নিউ টাউন এলাকায় ছিনতাই ও ব্যাগ কেটে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন খুলনা জেলার ঝন্টু শেখ (৪৮), বাগেরহাট জেলার রবি হাওলাদার (৪৯) ও খুলনা জেলার দেলোয়ার হোসেন (৬২)।

পুলিশ জানায়, দুপুরে সোনালী ব্যাংক পিএলসির একটি শাখায় চার সদস্যের একটি চক্র অবস্থান নেয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাদাপোশাকে আগে থেকেই ব্যাংক এলাকায় অবস্থান নেন পুলিশ সদস্যরা। পরে ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় চক্রের এক সদস্য পালিয়ে যায়।

জানতে চাইলে সোনালী ব্যাংকের নিউ টাউন শাখাপ্রধান মো. কাউসার মোল্লা বলেন, ঈদ ও কোরবানিকে ঘিরে এই চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। সন্দেহজনকভাবে কয়েকজনের চলাফেরা দেখে তিনি পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ব্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করলে নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তিনজনকে আটক করা সম্ভব হয়।

এ বিষয়ে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জমান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা খুলনা জেলার বাসিন্দা। ঈদকে সামনে রেখে ব্যাংকপাড়ায় পুলিশের বাড়তি নজরদারি থাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই তাদের আটক করা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং অপর পলাতক সদস্যকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

‘গরু চুরির’ বিষয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় যুবদল নেতার মারধরে আহত ব্যক্তির মৃত্যু

কলাপাড়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

মধ্যপ্রাচ্যে থাকা প্রবাসীদের নিরাপত্তায় কাজ করছে সরকার: প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক

নুরের ইফতার পার্টিতে সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ

রাজনৈতিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি সহ্য করা হবে না: শ্রম প্রতিমন্ত্রী

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

কুয়াকাটায় আগুনে পুড়ল ৮ দোকান, ক্ষতি প্রায় অর্ধকোটি টাকা

পবিপ্রবিতে ২৪তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

দুমকীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম, আটক ২

৯টার পরও অফিসে তালা, কর্মকর্তা অনুপস্থিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা