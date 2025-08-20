ভাগনিজামাইকে কুপিয়ে জখম করলেন মামাশ্বশুর

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাগনিজামাইকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে মামাশ্বশুরের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের চান্দুপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আক্কাস আলী আকন (২৭) ও তাঁর স্ত্রী মোসা. মুক্তা বেগমের (২০) মধ্যে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়। এ সময় মুক্তার মামা আবদুর রশিদ হাওলাদার ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেন আক্কাস আলীকে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা সংকটাপন্ন দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
মুক্তা বেগম বলেন, ‘আমাদের দাম্পত্য কলহ ছিল, আমরা নিজেরাই মীমাংসিত হই। আমার মামা আবদুর রশিদ হাওলাদার ক্ষিপ্ত হয়ে আমার স্বামীকে হত্যার চেষ্টা চালায়।’
এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত মো. আবদুর রশিদ হাওলাদারের মোবাইল নম্বরে কল দিয়ে বন্ধ পাওয়া যায়।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’