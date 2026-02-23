হোম > সারা দেশ > পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে বাসের ধাক্কায় সড়কে প্রাণ গেল মা-মেয়ের

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 

পঞ্চগড়ে বাসের ধাক্কায় মা-মেয়ের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের নতুনবন্দর আব্দুলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন দেবীগঞ্জের পৌর এলাকার পাটোয়ারীপাড়ার আজাদের স্ত্রী মমতা বেগম (৩৭) ও তাঁর মেয়ে মুনতাহা (৭)। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে তাঁর আরেক মেয়ে মুবাশ্বিরা ও ভাগনে মনিরুল ইসলাম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেবীগঞ্জ থেকে যাত্রী নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল নাদের পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। এ সময় উপজেলার সোনাহার ইউনিয়ন থেকে মোটরসাইকেলে ফিরছিলেন মমতা বেগম ও তাঁর যমজ দুই মেয়ে। মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন মমতা বেগমের ভাগনে মনিরুল ইসলাম।

মোটরসাইকেলটি নতুনবন্দরের আব্দুলপুর এলাকায় পৌঁছালে ঢাকাগামী বাসটি ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মমতা বেগম ও তাঁর এক মেয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপর আহত মুবাশ্বিরা ও মোটরসাইকেলচালককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর বাসটি সোনাহার বাজার এলাকা থেকে জব্দ করে পুলিশ।

এ বিষয়ে দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘাতক বাস জব্দ ও চালককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

