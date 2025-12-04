হোম > সারা দেশ > পাবনা

চাটমোহরে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

পাবনার চাটমোহরে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মানিক মন্ডলকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের একটি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি তিনি। মানিক মন্ডল চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের বোঁথর গ্রামের ইনতাজ মন্ডলের ছেলে।

আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেন। এর পর থেকেই মানিক আত্মগোপনে গাজীপুর উপজেলার জয়দেবপুর এলাকায় বসবাস করতেন।

চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম বলেন, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১১ বছর আত্মগোপনে থাকা মানিক মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে চাটমোহর থানা-পুলিশের একটি দল। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

