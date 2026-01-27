হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

হাসিনার ফ্যাসিবাদ দেখেছি, ১৭ মাস অন্য দলের ফ্যাসিবাদ দেখছি: আসিফ মাহমুদ

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী-২ (সেনবাগ) আসনের সেবারহাট বাজারে ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আমরা গত ১৭ বছর শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ দেখেছি, কিন্তু ক্ষমতায় না আসতেই আমরা গত ১৭ মাস আরেকটি দলকে শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিবাদ দেখছি। আমরা দেখেছি তারা কীভাবে পাড়ার একটি দোকান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চাঁদাবাজি করেছে। আমরা দেখেছি তারা কীভাবে মানুষের হক মেরে খেয়েছে, কীভাবে মানুষকে নির্যাতন করেছে।’

মঙ্গলবার নোয়াখালী-২ (সেনবাগ) আসনের সেবারহাট বাজারে ১১ দলীয় জোটের আয়োজনে নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘তারা যদি ক্ষমতা পায়; তারা কী করতে পারে গত ১৭ মাসে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা অতীতের কোনো কথা রাখেনি, ভবিষ্যতেও রাখবে না। আপনাদের ভোটার জন্য মিথ্যা বুলি শোনাচ্ছে।’

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এ সময় নোয়াখালী-২ (সেনবাগ) আসনে ১১ দলীয় জোটের এনসিপি মনোনীত প্রার্থী সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদারকে শাপলা কলি মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

পথসভায় ১১ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

হাতিয়ায় বিএনপির পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মীর এনসিপিতে যোগদান

সৎ নেতাকে ভোট দিতে বলায় খতিবের দিকে তেড়ে গেলেন কিছু মুসল্লি

হাজতখানায় ‘বেয়াইখানা’ ৫ পুলিশ সদস্য বদলি

স্বামীর জন্য ভোট চাইতে হাতিয়ায় গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন হান্নান মাসউদের স্ত্রী

আদালতের হাজতখানায় আওয়ামী লীগ নেতাদের ‘বেয়াইখানা’, ৫ পুলিশ প্রত্যাহার

সড়কে গাড়িতে অতিরিক্ত ওজন পরিবহন করায় রাস্তা নষ্ট, ২ লাখ টাকা জরিমানা

নোয়াখালীর কবিরহাটে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

নোয়াখালীতে পিকআপের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

হাতিয়ায় শিক্ষার্থীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ, বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা