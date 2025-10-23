২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব: জামায়াতের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন

‘মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও ২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব’—জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে এ মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলের হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক।
আজ বৃহস্পতিবার নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়নের তাহিরপুর তামীরুল উম্মাত ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ফয়সালা হয়ে যাবে, কে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হবে, কারণ, শেখ হাসিনা নেই, তাঁর গুন্ডাপান্ডারাও নেই যে দিনের ভোট রাতে নেবে এবং কেন্দ্র দখল করবে।
বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘গত ১৬ বছর জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দিয়ে মেরেছে। মাদ্রাসাশিক্ষকদের জোর করে তাদের দল করতে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করায় অনেককে হত্যা করেছে।
‘বিএনপির হাজার হাজার, লাখ লাখ নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। আয়নাঘরে নিয়ে নির্যাতন করেছে, সব সমানে সমান। তাই আমাদের মধ্যে মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও ২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব। জনরায় যা হবে, তা আমরা মেনে নিয়ে এলাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে থেকে উন্নয়ন করব।’
আতাউর রহমান সুজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান একরামী, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের আহ্বায়ক এম এ আজিম চৌধুরী প্রমুখ।
পরে অতিথিরা আলিম প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ, খাতা, কলম ও পরিচয়পত্র তুলে দেন।