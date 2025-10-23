হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব: জামায়াতের উদ্দেশে জয়নুল আবদিন

নোয়াখালী প্রতিনিধি

সেনবাগে মাদ্রাসার শিক্ষা উপকরণ অনুষ্ঠানে জয়নুল আবদিন ফারুক। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও ২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব’—জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে এ মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলের হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক।

আজ বৃহস্পতিবার নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়নের তাহিরপুর তামীরুল উম্মাত ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ফয়সালা হয়ে যাবে, কে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হবে, কারণ, শেখ হাসিনা নেই, তাঁর গুন্ডাপান্ডারাও নেই যে দিনের ভোট রাতে নেবে এবং কেন্দ্র দখল করবে।

বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘গত ১৬ বছর জামায়াত নেতাদের ফাঁসি দিয়ে মেরেছে। মাদ্রাসাশিক্ষকদের জোর করে তাদের দল করতে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করায় অনেককে হত্যা করেছে।

‘বিএনপির হাজার হাজার, লাখ লাখ নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। আয়নাঘরে নিয়ে নির্যাতন করেছে, সব সমানে সমান। তাই আমাদের মধ্যে মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও ২০০১ সালের মতো আমরা বন্ধু-বন্ধু মিলে ভোট করব। জনরায় যা হবে, তা আমরা মেনে নিয়ে এলাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে থেকে উন্নয়ন করব।’

আতাউর রহমান সুজনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান একরামী, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের আহ্বায়ক এম এ আজিম চৌধুরী প্রমুখ।

পরে অতিথিরা আলিম প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষা উপকরণ ব্যাগ, খাতা, কলম ও পরিচয়পত্র তুলে দেন।

সম্পর্কিত

হাতিয়ায় দুই টন ইলিশ জব্দ, ৪৬ জেলে আটক

বিয়েবাড়িতে হুজুরকে দাওয়াত না দেওয়ায় সংঘর্ষ, আহত ১১

নোয়াখালীতে শিবির-যুবদল সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

নদীভাঙনের কবলে মাদ্রাসা, খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বাসে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

সুবর্ণচরে মোটরসাইকেল থামিয়ে দিনদুপুরে যুবককে গলা কেটে হত্যা

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের কলহ, ২০ ঘণ্টা পর মায়ের লাশ দাফন

হাতিয়ায় আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার, আ.লীগ–বিএনপির পাল্টাপাল্টি মিছিল

হাতিয়ায় ১৬০ টন চোরাই কয়লাবোঝাই তিনটি ট্রলার জব্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা