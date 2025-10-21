হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

হাতিয়ায় দুই টন ইলিশ জব্দ, ৪৬ জেলে আটক

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

হাতিয়ায় ৫টি ট্রলারসহ ৪৬ জন জেলেকে আটক করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে মৎস্য বিভাগ। এ সময় ৫টি ট্রলারসহ ৪৬ জন জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে প্রায় দুই টন ইলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দিন জব্দ মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করেন।

এর আগে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। অভিযানে সহযোগিতা করে নৌ পুলিশের একটি দল।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লক্ষ্মীপুরের কমলনগর থেকে আসা ৫টি ট্রলারে থাকা জেলেরা বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর এলাকায় মাছ ধরছিলেন। এমন খবর পেয়ে সোমবার দিবাগত রাতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে ভাসানচর এলাকায় মাছ ধরা অবস্থায় পাঁচটি ট্রলারসহ ৪৬ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের ট্রলারগুলো থেকে দুই টন ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জব্দ মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করেন। পরে আটক জেলেদের মধ্যে ৪১ জনকে ২ হাজার টাকা করে ৮২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন জানান, নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

