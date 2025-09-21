হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

পূজার চাঁদা সংগ্রহে না যাওয়ায় যুবদল নেতার তাণ্ডব

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

অভিযুক্ত যুবদল নেতা রিপন চন্দ্র দাস। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর হাতিয়ায় পূজার চাঁদা সংগ্রহে না যাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে একটি দোকানে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্ট হাতিয়া উপজেলা শাখার আহ্বায়ক ও যুবদল নেতা রিপন চন্দ্র দাস। এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে ভুক্তভোগী শিপন চন্দ্র দাস এ বিষয়ে হাতিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, রিপন চন্দ্র দাস হঠাৎ করে দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসা শিপনকে মারধর করছেন। এ সময় দোকানের মালিক পল্লি চিকিৎসক ছোটন চন্দ্র দাস বাধা দিলে রিপন তাঁর দিকেও তেড়ে আসেন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে দোকান থেকে বের করে দেন। ঘটনাটি ঘটে উপজেলার চরইশ্বর ইউনিয়নের জহরলাল মার্কেটে।

হামলার শিকার শিপন চন্দ্র দাস বলেন, ‘আমাদের এলাকায় ব্রজবাসী চৌকিদারবাড়িতে দুর্গাপূজা হয়। সেই পূজার চাঁদা সংগ্রহে না যাওয়ায় রিপন আমার ওপর হামলা করে। পরে বিচার চাইলে আবারও মারধরের হুমকি দেয়। সে দলের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।’

দোকানের মালিক ছোটন চন্দ্র দাস বলেন, ‘রিপন হঠাৎ দোকানে ঢুকে শিপনকে মারধর শুরু করে। আমি বাধা দিলে আমাকেও মারার চেষ্টা করে এবং বিদ্যুতের মিটার কেটে দেওয়া ও দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়।’

রিপন চন্দ্র দাস হঠাৎ করে দোকানে ঢুকে শিপনকে মারধর করছেন। ছবি: সিসিটিভি ফুটেজ থেকে নেওয়া

রিপন চন্দ্র দাস হাতিয়ার চরইশ্বর ইউনিয়নের পূর্ব লক্ষ্মীদিয়া গ্রামের দিলীপ চন্দ্র দাসের ছেলে। তিনি পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্ট ছাড়াও ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং উপজেলা জিয়া মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক।

অভিযোগের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা জানান, ‘রিপন চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

