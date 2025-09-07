দলকে শক্তিশালী করতে হবে, গ্রুপিং করা যাবে না: মির্জা ফখরুল

দলকে শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার সকালে ঠাকুরগাঁও যাওয়ার প্রাক্কালে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সৈয়দপুর সাংগঠনিক জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহ্বান জানান।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘দলকে শক্তিশালী করতে হবে। এ জন্য নিজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিংবা গ্রুপিং করা যাবে না।’ তিনি সৈয়দপুর বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং দলকে শক্তিশালী করতে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।
এ সময় সৈয়দপুর বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকার, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আকতার শাহীন, সাবেক সংসদ সদস্য শওকত চৌধুরী, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রামাণিক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান কার্জন, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজাল হক সাজু, মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক রুপা হোসেনসহ ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
পরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সড়কপথে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা দেন।