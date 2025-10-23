হোম > সারা দেশ > নীলফামারী

ডিবি পরিচয়ে ছিনতাই, জনতার হাতে আটক ২

নীলফামারী প্রতিনিধি

আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীতে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে পথচারীকে আটকে দেহ তল্লাশি, মারধর ও ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে জনতা। পরে তাঁদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার পুটিমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ ভেড়ভেড়ী এসডিএফ অফিসসংলগ্ন এলাকায়। বিষয়টি আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে নিশ্চিত করেন কিশোরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুস।

আটক দুজন হলেন নীলফামারী সদরের কিশামত পঞ্চপুকুর গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে হেদায়াতুল্লাহ সুজন (৩২) এবং একই উপজেলার বেড়াডাঙ্গা ব্রমোতর গ্রামের সুরত আলীর ছেলে নুর আলম (২৮)।

পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল কুদ্দুস জানান, গতকাল বিকেলে পুটিমারীর চৌধুরীবাজার থেকে ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন তোহা ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। এ সময় দক্ষিণ ভেড়ভেড়ী এসডিএফ অফিসসংলগ্ন রাস্তায় তাঁকে পাঁচ-ছয় ব্যক্তি নিজেদের ডিবি সদস্য পরিচয় দিয়ে আটক করে দেহ তল্লাশি করেন। এতে বাধা দিলে তোহাকে তাঁরা মারধর শুরু করেন এবং পকেটে থাকা ৫০ হাজার টাকা বের করে নেন। এ সময় তাঁর চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এলে ডিবি পরিচয়দানকারীরা মোটরসাইকেলে করে পালানোর চেষ্টা করেন। এলাকাবাসী এ সময় দুজনকে আটক করে। অন্যরা পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় তোহা ইসলামের ভাই ফরহাদ হোসেন বাদী হয়ে আজ বৃহস্পতিবার থানায় একটি মামলা করেন। দুপুরে ওই মামলায় পুলিশ তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে প্রেরণ করে।

সম্পর্কিত

শাহজালালে আগুন: সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ৬ ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

সৈয়দপুরে ১০ শিক্ষকের কলেজে এক পরীক্ষার্থী, তবুও ফেল

আড়াই কোটির উদ্ধার যান নিজেই অকেজো

ঝড়ে ঘর উড়ে যাওয়ার পর থেকে সাত দিন ধরে খোলা আকাশের নিচে

রাতে গ্রাম্য সালিস, সকালে হাত-পা বাঁধা ঝুলন্ত লাশ

নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

খালেদা জিয়ার সেফ এক্সিটের দরকার পড়েনি: রিজভী

চোখের আলো নেই শামীমের, তবু ৫ হাজার মোবাইল নম্বর মুখস্থ

নীলফামারীর ডিমলা: টাকা ছাড়া মিলছে না বিনা মূল্যের চিকিৎসা

গরু কেনার সামর্থ্য নেই, তিন যুগ ধরে নিজেই ঘানি টানছেন বৃদ্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা