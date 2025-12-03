সহকারী শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে: একাই ৪৫০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক

সহকারী শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতির কারণে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের মাইলোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫০ শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষা একাই নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাদা ওসমানী। আজ বুধবার দুপুরের দিকে মাইলোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এমন চিত্র দেখা গেছে।
দেখা যায়, বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষ ফাঁকা পড়ে আছে, কোনো সহকারী শিক্ষককে পাওয়া যায়নি, তবে বিদ্যালয়ের সামনে অনেক অভিভাবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অভিভাবকেরা বলেন, ‘সকালে কয়েকজন ম্যাডাম আসছিল, তবে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা শুরু করলে তারা স্কুল থেকে চলে যায়।’
প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাদা ওসমানী বলেন, ‘সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আমরা চাই, তাঁদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া হোক। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার জবাবদিহিতার জায়গা থেকে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয়, সেই দিকটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও আমার অফিস সহায়কের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি।’
শাহজাদা ওসমানী আরও বলেন, পাঁচটি শ্রেণির ৫১৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫০ জন আজ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। সবার দায়িত্ব একা পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।
ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে উপস্থিত অভিভাবকেরা বলেন, ‘শুধু একজন শিক্ষক দিয়ে পাঁচটি ক্লাসের পরীক্ষা নেওয়া খুবই কষ্টকর। প্রধান শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ পেতেই পারেন। তবে এতে পরীক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎও ঝুঁকিতে পড়ছে।’
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ৮৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে ১৩ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে।
এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল হোসেন বলেন, ‘আজকে উপজেলার অধিকাংশ স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান শিক্ষকেরা স্কুলের স্টাফদের নিয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। সহকারী শিক্ষকেরা পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করছেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছি, যেন তাঁরা শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা কার্যক্রম আন্দোলনের বাইরে রাখেন। কিন্তু তাঁরা অনুরোধ না শুনে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন।’