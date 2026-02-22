হোম > সারা দেশ > নাটোর

বড়াইগ্রামে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কলেজছাত্রের আত্মহত্যা, প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 

মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রামে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করায় যোসেফ বর্ণ রোজারিও (১৮) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিকের ফরম পূরণ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে সে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানিয়েছে তার সহপাঠীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নিহত বর্ণের সহপাঠীরা কলেজের মূল ফটকে ভাঙচুর করে বনপাড়া বাজারে নাটোর-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

আজ দুপুরে উপজেলার বনপাড়া পৌরসভার কালিকাপুর খ্রিষ্টানপাড়া এলাকায় এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত বর্ণ রোজারিও কালিকাপুর মহল্লার বিপ্লব রোজারিওর ছোট ছেলে। সে বনপাড়া সেন্ট যোসেফ্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল।

নিহত বর্ণের সহপাঠী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ ওই কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে ৫০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪০০ জনই অকৃতকার্য হয়। আর অকৃতকার্যদের মধ্যে বর্ণ রোজারিওসহ ৩৮ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন শিক্ষকেরা। এতে হতাশা ও লজ্জায় বর্ণ রোজারিও বাড়িতে গিয়ে সবার অগোচরে নিজ শয়নঘরে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

ওই শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা জানায়, শিক্ষকেরা পরিকল্পিতভাবে তাদের ফেল করিয়ে দেন। পরে পুনঃপরীক্ষার নামে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিয়ে ফরম পূরণের সুযোগ দেন। কিন্তু ৩৮ জন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে অকৃতকার্য ঘোষণা করায় একটি জীবন চিরতরে নিভে গেল। তারা এ ঘটনার বিচার চায়।

বনপাড়া বাজারে নাটোর-পাবনা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধের কারণে বাজারের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস সেখানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়।

সেন্ট যোসেফস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শংকর ডমিনিক গোমেজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রতিষ্ঠানের ভালো ফলাফলের জন্য কিছু কড়াকড়ি হয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী আবেগপ্রবণ হয়ে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম করছে, যা অনুচিত। আবার কিছু লোক শিক্ষার্থীদের উসকানি দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করাচ্ছে।

বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছালাম জানান, নিহত বর্ণের লাশের ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

নাটোরে ২৭ প্রার্থীর ১৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত

নাটোর-১ আসন: বিএনপির জয়, জামানত হারাচ্ছেন ৭ প্রার্থী

নাটোরের ৪ আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা জয়ী

নাটোর-১ আসনে ধানের শীষের ফারজানা শারমিন পুতুল জয়ী

নাটোরের সব কটি আসনে জয়ের পথে ধানের শীষের প্রার্থী

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ

‘আজ বিশ্বাস হচ্ছে, আমি এ দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক’

নাটোর-১: তথ্যে ভুল থাকায় নির্বাচনের ফলাফল শিট সিলগালা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা