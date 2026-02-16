নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরের সিংড়া উপজেলার ছাতারদীঘি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আলতাব হোসেন আকন্দকে মারধরের ঘটনায় শামীম হোসেন নামের এক যুবদল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। শামীম হোসেন উপজেলা যুবদলের সদস্য। দলীয় নীতিপরিপন্থী কর্মকাণ্ড ও নানা অনাচারের কারণে শামীম হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে বহিষ্কার আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতা ভবিষ্যতে কোনো ধরনের অপকর্মে জড়িত হলে তাঁর দায়দায়িত্ব দল নেবে না। যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সিংড়ার ছাতারদীঘি ইউনিয়নের কালীগঞ্জ বাজারে যুবদল নেতা শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক আলতাব হোসেন আকন্দের ওপর হামলা করেন। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এ বিষয়ে বহিষ্কৃত যুবদল নেতা শামীম হোসেন বলেন, ‘বহিষ্কারের বিষয়টি শুনেছি। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি।’
এদিকে, হামলার শিকার আলতাব হোসেন আকন্দ বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর ছেলে আব্দুল ওয়াহাব বাবু বলেন, ‘২০২১ সালে একটি গ্রাম্য সালিসে অভিযুক্ত যুবদল নেতা শামীমের বিচার করেছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান আলতাব হোসেন আকন্দ। এরই জেরে তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে। আমরা থানায় এখনো কোনো মামলা করিনি। পরিবেশ তৈরি হলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’