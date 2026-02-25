রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নাটোরের যুবলীগ নেতা কারাগারে

রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার নাটোর জেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাসিরুর রহমান খান এহিয়া চৌধুরীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তায় আজ বুধবার তাঁকে নাটোরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সল তারেকের আদালতে হাজির করা হয়। তবে একজন আইনজীবীর মৃত্যুতে ফুল কোর্ট রেফারেন্সের ফলে আদালত না বসায় এহিয়া চৌধুরীকে কারাগারে নেওয়া হয়।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৪-এর একটি দল রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে এহিয়া চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বুধবার তাঁকে নাটোর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
পরে তাঁকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ইয়াছিন আলী নামের এক ব্যক্তি আগুনে দগ্ধ হয়ে নিহতের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট নাটোর সদর আসনের তৎকালীন এমপির বাসভবনে আগুনে দগ্ধ হয়ে ইয়াছিন নামের এক যুবক নিহতের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় এহিয়া চৌধুরীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
পরে তাঁকে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। তবে আদালতের একজন আইনজীবীর মৃত্যুর কারণে ফুল কোর্ট রেফারেন্সের ফলে আদালত না বসায় এহিয়া চৌধুরীকে কারাগারে নেওয়া হয়।