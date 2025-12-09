হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোরের চার আসন: সরব বিএনপি, মরিয়া জামায়াত

নাইমুর রহমান, নাটোর 

রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, আনোয়ারুল ইসলাম আনু, ফারজানা শারমিন পুতুল, আব্দুল আজিজ, আব্দুল হাকিম, ইউনুস আলী, সাইদুর রহমান ও এস এম জার্জিস কাদির বাবু । ফাইল ছবি

ভোটের হাওয়া বইছে নাটোরজুড়ে। শহরে, গ্রামে সর্বত্রই এখন ভোটের ডামাডোল। উঠান বৈঠক, পথসভা, সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা। তবে চলছে বিষোদ্‌গার, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ। এই জেলায় বিএনপিকে জামায়াতের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে, তেমনি নিজ দলের বিরোধী শিবিরকেও সামাল দিতে হচ্ছে। ভোট নিয়ে প্রার্থী, নেতা-কর্মী ও ভোটারদের ত্রিমুখী তৎপরতায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে নাটোরের ৪টি আসনে।

লালপুর-বাগাতিপাড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল। তাঁর মনোনয়ন নিয়ে এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা। এ আসনের অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী পুতুলের ছোট ভাই ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন পুতুলের মনোনয়নের বিরোধিতা করছেন। আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর একক প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন আবুল কালাম আজাদ। ভোটকেন্দ্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম চলছে তাঁর। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন থেকে আব্দুল্লাহহেল বাকী, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি থেকে মোকাররেবুর রহমান নাসিম, খেলাফত মজলিস থেকে আজাবুল হক প্রচার চালাচ্ছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোট করার ঘোষণা দিয়ে টিপু বলেন, ‘আমি স্বতন্ত্র নির্বাচন করলেও বিজয়ী হব। যদি মনোনয়ন পরিবর্তন না হয়, তবে আমার কর্মীরা আমার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্ক শুরু করবে।’

সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। এ আসনে তাঁর মনোনয়ন অনেকটাই পূর্বনির্ধারিত ছিল। ২০০১ সালের পর এ আসন থেকে কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে না পারলেও সব সময়ই বিএনপির রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন জোট সরকারের সাবেক এই প্রভাবশালী উপমন্ত্রী। এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হয়েছেন জেলার নায়েবে আমির ইউনুস আলী। নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট প্রার্থী প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর কাছে সামান্য ভোটে পরাজিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি আসনটিতে জামায়াতে ইসলামী আস্থা রেখেছে তাঁর ওপর। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন থেকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ও জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক রকিব উদ্দিন কমল গণসংযোগ করছেন।

দুলু বলেন, ‘আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে আছে। আমার বিশ্বাস, চার আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে ধানের শীষ জয়ী হবে এখানে। সেই সঙ্গে নাটোরবাসীর অভাব ও বঞ্চনার সমাপ্তি ঘটবে।’

জামায়াতের প্রার্থী ইউনুস বলেন, ‘এ আসনের ভোটাররা চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব ঘটাবে জামায়াতের ওপর আস্থা রাখার মাধ্যমে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি ভোটারদের।’

সিংড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-৩ আসনে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি অবসরপ্রাপ্ত তিনজন স্বনামধন্য শিক্ষককে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রথমবারের মতো তিনজনই কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন। এ আসনে জেলা বিএনপির সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম আনুকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। তিনি সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ। জামায়াত থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাইদুর রহমান। তিনি নাটোর এন এস সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। এ ছাড়া এনসিপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা সদস্যসচিব এস এম জার্জিস কাদির বাবু। তিনি রাজশাহী নিউ ডিগ্রি সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ।

বিএনপির প্রার্থী আনু দীর্ঘদিন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সিংড়া উপজেলা ও নাটোর জেলার সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই সুবাদে শিক্ষক ও সুশীল সমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীর মধ্যে। আসনটিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে খলিলুর রহমান, খেলাফত মজলিস থেকে রুহুল আমিন গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম উপজেলা নিয়ে গঠিত নাটোর-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ। জামায়াতের প্রার্থী জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী ও সংগঠনটির জেলার সহসভাপতি জামিল আহমেদ। আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রার্থী সমানতালে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। দুই উপজেলার মধ্যে বড়াইগ্রামের বনপাড়া খ্রিষ্টান সম্প্রদায়-অধ্যুষিত। তাই এই ভোটব্যাংক যে প্রার্থী পাবেন, তিনি এগিয়ে যাবেন জয়ের পথে, এমনটাই ভাবনা স্থানীয়দের।

[প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন আজকের পত্রিকার লালপুর, বড়াইগ্রাম ও নলডাঙ্গা প্রতিনিধি]

