থানা থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেলসহ একজন গ্রেপ্তার

নাটোরের লালপুর থানা চত্বর থেকে চুরি হওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জসিম (৩২) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার টাউন পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।
জসিম চারঘাট উপজেলার টাউন পূর্বপাড়া গ্রামের আজিজুলের ছেলে। চুরির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে নাটোর জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
লালপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, ১১ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার রামানন্দপুর গ্রামের মৃত ছবির উদ্দিনের ছেলে, লালপুর থানায় বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত মো. আমিরুল ইসলাম পারভেজ তাঁর কালো রঙের পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল (নাটোর-ল-১২২০২৫) থানার গ্যারেজে রেখে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর গ্যারেজে ফিরে গিয়ে তিনি দেখেন মোটরসাইকেলটি চুরি হয়ে গেছে। ঘটনার পরপরই মোটরসাইকেল উদ্ধারে মাঠে নামে পুলিশ।
এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, তাঁর নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় চারঘাটের টাউন পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়। পরে জসিমকে আটক করে লালপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। গ্রেপ্তার জসিমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অন্তত ১২টি মামলা রয়েছে।
নাটোর জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, চুরি-ছিনতাইসহ সব ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে নাটোর জেলা পুলিশ তৎপর।