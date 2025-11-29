নাটোরে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ৪১

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোরের নলডাঙ্গা ও সিংড়ায় বিশেষ অভিযানে ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে এ তথ্য জানান নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, গ্রেপ্তার ৪১ জন আসামির মধ্যে নলডাঙ্গায় ওয়ারেন্টভুক্ত ও চুরি মামলার ১৫ আসামি এবং সিংড়ায় ওয়ারেন্ট, চুরি ও ডাকাতি মামলার ২৬ আসামিসহ মোট ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ সময় উদ্ধার করা হয় একটি ওয়ান শুটার পাইপগান, একটি চাপাতি, একটি চাকু ও মাদকদ্রব্য। অপরাধী ধরতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম।