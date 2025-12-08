হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে যুবক নিহত, আহত ১০

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর রায়পুরায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মামুন (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার নিলক্কিয়া ইউনিয়নের গোপীনাথপুর দড়িগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মামুন মিয়া (২২) ওই এলাকার আওয়াল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ দিন ধরে শহীদ মেম্বারপক্ষের সঙ্গে ফেলুপক্ষের উত্তেজনা চলছিল। তারই জেরে আজ সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় তারা দফায় দফায় হাতবোমা (ককটেল) বিস্ফোরণ, বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে মামুন আহত হন।

গুরুতর আহত অবস্থায় মামুনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে আহত ব্যক্তিদের নামপরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

রায়পুরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রবীর কুমার আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নরসিংদীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মাদ্রাসা সুপার নিহত

আড়িয়াল খাঁ নদের তীর থেকে অটোরিকশাচালকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

নরসিংদীতে অজ্ঞাতনামা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

সড়কে ঝরল দুই বন্ধুর প্রাণ

নরসিংদীতে অবৈধভাবে মাটি কাটায় ৯ জনকে কারাদণ্ড

নরসিংদীতে যুবলীগ নেতার কয়েক কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করল দুদক

নরসিংদীতে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের সময় গলা কেটে হত্যা

নরসিংদীতে ভূমিকম্প: শিশুদের ভয় কাটেনি এখনো, দেওয়া হচ্ছে কাউন্সেলিং
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা