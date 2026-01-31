হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ব্যানারে নামের সিরিয়াল নিয়ে মারামারি, নারায়ণগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

গতকাল শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনীয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ব্যানারে নাম দেওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে মারধরে স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনীয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আজহার উদ্দিন কাঞ্চন পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি কাঞ্চন পৌরসভার নরাবো এলাকার বাসিন্দা এবং আব্দুল খালেকের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আজ শনিবারের একটি দলীয় কর্মসূচিকে সামনে রেখে গতকাল শুক্রবার রাতে কাঞ্চন পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে নেতা–কর্মীরা আলোচনায় বসেন। আলোচনার একপর্যায়ে কর্মসূচির তালিকায় নামের অবস্থান নিয়ে ৯ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সবুজের সঙ্গে যুবদল কর্মী রাজিব হোসেনের কথাকাটাকাটি শুরু হয়।

বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে রাজিবের সহযোগী হাসানসহ কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সবুজ, সিনিয়র সহসভাপতি আজহার, যুবদলের সভাপতি রিপন ও এমরাতকে মারধর করেন। এ সময় রাজিবের ঘুষিতে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আজহার।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় আজহারকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অন্য তিনজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে আজহারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে কাঞ্চন পৌর বিএনপির নেতারা নিহতের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, নিহতের প্রাথমিক সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

