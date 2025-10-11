হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঘর থেকে স্বামী ও স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টায় উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের দারোগোল্লা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিনথিয়া (২০) ও তাঁর স্বামী সাব্বির (২২)। সাব্বির হোসেন ওই এলাকার নুর মোহাম্মদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, সাব্বির হোসেন ও সিনথিয়া আক্তারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কলহ চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন।

পরে খবর পেয়ে সোনারগাঁ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। তাদের সংসারে সাফরান হাসান নুর নামে তিন বছরের একটি ছেলে রয়েছে। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

