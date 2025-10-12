হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

মোবাইল ফোন নিয়ে বিতণ্ডা, নিখোঁজের ২ দিন পর প্রবাসীর লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে নিখোঁজের দুই দিন পর ডোবা থেকে সামছুল হক (৩৬) নামের এক প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার উপজেলার স্বল্পেরচক এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সবুজ (৩০) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সবুজ পুরান বন্দর চৌধুরীবাড়ী এলাকার ইয়ানবী মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বন্দর এলাকার কবিলের মোড় বোনের বাড়িতে বসবাস করে আসছেন।  

এর আগে গত শুক্রবার বেলা ৩টার পর সামছুল হক নিখোঁজ হন।  

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রবাসী সামছুল হকের কাছ থেকে গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বন্ধু সবুজ মিয়া একটি মোবাইল ফোন কেনেন। মোবাইল ফোনটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সবুজের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা ঘটে। এর পর থেকে সামছুল হক নিখোঁজ হন।

আজ দুপুরে স্থানীয়রা পুকুরে মরদেহ দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ বন্দর ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় পুকুর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন।  

এ ব্যাপারে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী বলেন, ‘মৃতদেহটি উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে বলা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা। একই সঙ্গে আমাদের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।’

