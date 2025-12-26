ঘন কুয়াশায় নোঙর করে রাখা বাল্কহেডে লঞ্চের ধাক্কা, ১১ ঘণ্টা পর দুই লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় নোঙর করে রাখা একটি বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে যাত্রীবাহী লঞ্চের সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছে। এ ঘটনায় ডুবে গেছে নোঙর করে রাখা বাল্কহেডটি। আজ শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে বিকেলে বাল্কহেডের ভেতর থেকে দুজনের লাশ পাওয়া যায়।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালী জেলার জহিরুল ইসলাম শাকিল (২৫) এবং ঝালকাঠি জেলার মোহাম্মদ হাসান (২০)।
পুলিশ জানায়, সকাল ৬টার দিকে ঢাকাগামী সুন্দরবন-১৬ নামের লঞ্চ ডকইয়ার্ডের সামনে নোঙর করে রাখা বাল্কহেড এম বি কাসফা সাহানাকে ধাক্কা দেয়। এতে বাল্কহেডটি পানিতে ডুবে যায়। ভেতরে থাকা পাঁচজন স্টাফের মধ্যে তিনজন লাফিয়ে প্রাণে বাঁচলেও দুজন স্টাফ আটকা পড়েন। তাঁদের উদ্ধারে ১১ ঘণ্টা অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। পরে বিকেল পৌনে ৫টায় দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।
নৌ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি আলমগীর হোসেন বলেন, ঘন কুয়াশায় ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ধাক্কা দেওয়া লঞ্চটিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম ফয়েজ উদ্দিন বলেন, লাশ দুটি বাল্কহেডের ভেতর থেকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।