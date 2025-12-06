হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে বিস্ফোরণে শিশুসহ এক পরিবারের চারজন দগ্ধ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গ্যাসলাইন বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার কাঁচপুর ইউনিয়নের পাঠাত্তা গ্রামে একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় এ বিস্ফোরণ ঘটে। তাঁদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

দগ্ধরা হলো ওই ভবনের ভাড়াটে জরিনা বেগম, আলাউদ্দিন, শিফা আক্তার ও শিমলা।

জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, ভোরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে একই পরিবারের চারজন দগ্ধকে আনা হয়। তাঁদের ২০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত দগ্ধ হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ছয় তলা ভবনের নিচতলায় একটি বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন আলাউদ্দিন, তাঁর মা ও দুই সন্তান। আজ ভোরে গ্যাসের লাইন লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ওই রুমে থাকা শিশুসহ চারজন দগ্ধ হন। পরে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইউনিটে ভর্তি করে।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, ভোরে ঘটনার পরপরই দগ্ধদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।

সম্পর্কিত

চাকরির কথা বলে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, থানায় মামলা

পরকীয়ার জেরে খুন হন সুমন খলিফা, স্ত্রী-প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ৬

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতার, ‘ডাকাত’ বললেন আরেক নেতা

বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খাওয়ায় মারামারি, নিহত ১

দুই সন্তান রেখে উধাও প্রবাসীর স্ত্রী, থানায় অভিযোগ

ভাড়া নিয়ে কেটে ফেলা জাহাজ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে সমঝোতা

ফতুল্লায় যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

নারায়ণগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় জাহাজ এনে কেটে বিক্রি, ছাত্রদল নেতাসহ ৭ জনের নামে মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা