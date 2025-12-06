সোনারগাঁয়ে বিস্ফোরণে শিশুসহ এক পরিবারের চারজন দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গ্যাসলাইন বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছে। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার কাঁচপুর ইউনিয়নের পাঠাত্তা গ্রামে একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় এ বিস্ফোরণ ঘটে। তাঁদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
দগ্ধরা হলো ওই ভবনের ভাড়াটে জরিনা বেগম, আলাউদ্দিন, শিফা আক্তার ও শিমলা।
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, ভোরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে একই পরিবারের চারজন দগ্ধকে আনা হয়। তাঁদের ২০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত দগ্ধ হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, ছয় তলা ভবনের নিচতলায় একটি বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন আলাউদ্দিন, তাঁর মা ও দুই সন্তান। আজ ভোরে গ্যাসের লাইন লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ওই রুমে থাকা শিশুসহ চারজন দগ্ধ হন। পরে আশপাশের লোকজন তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইউনিটে ভর্তি করে।
ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স নারায়ণগঞ্জের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন জানান, ভোরে ঘটনার পরপরই দগ্ধদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।