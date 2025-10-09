হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে মাদ্রাসার সামনে এলাকাবাসীর ভিড় জমে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে গণপিটুনি দেয়। বুধবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জালকুড়ি ইসলামিয়া ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় ওই মাদ্রাসার এক শিশুশিক্ষার্থীকে শিক্ষক সাইফুল ইসলাম (২৭) ভয়ভীতি দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর ওই ছাত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মিজানুর রহমানকে ঘটনাটি জানালে তিনি কাউকে না বলার জন্য ভয় দেখান। বুধবার (৮ অক্টোবর) বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে রাত পৌনে ৯টায় এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও অধ্যক্ষ মিজানুর রহমানকে গণপিটুনি দেয়।

খবর পেয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এখানে আসি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অভিযুক্ত শিক্ষককে আমাদের হেফাজতে নিয়েছি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বিস্তারিত পরে জানাতে পারব। এই ঘটনায় আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

