নারায়ণগঞ্জে অবৈধ দখলদারদের সরে যেতে ২ দিনের আলটিমেটাম দিলেন এমপি

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

অবৈধ দখলদারদের সরে যেতে ২ দিনের আলটিমেটাম দিলেন এমপি মান্নান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদ সামনে রেখে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটপাতে অবৈধ দখলদারদের দুই দিনের মধ্যে সরে যেতে আলটিমেটাম দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান।

মঙ্গলবার দুপুরে সওজ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি এই আলটিমেটাম দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম, সোনারগাঁ থানার ওসি মুহিববুল্লাহসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী।

নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটপাত দখল করে অনেকে ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। ফুটপাত দখলদারদের দুই দিনের মধ্যে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

