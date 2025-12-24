অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, দুটি গুলিসহ দুই অস্ত্রধারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বন্দর থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মদনগঞ্জ শান্তিনগর এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে লিজান (২০) এবং একই এলাকার তাওলাদ হোসেনের ছেলে টিটু (৪০)।
এ ঘটনায় বন্দর থানার উপপরিদর্শক মনির হোসাইন বাদী হয়ে আজ বুধবার সকালে অস্ত্র আইনে একটি মামলা করেন। মনির হোসাইন বলেন, আসামিদের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে বন্দর থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মদনগঞ্জ শান্তিনগর এলাকার বালুর মাঠে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্রের উৎস ও তাঁদের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।