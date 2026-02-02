হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে জামায়াত কর্মীর বাড়িঘরে হামলা, আহত ৬

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

জামায়াত কর্মীর বাড়িঘরে হামলা। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জামায়াত ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান না করা ও ধানের শীষের পক্ষে কাজ না করায় এক জামায়াত কর্মীর বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর এবং ছয়জনকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আড়াইহাজারের উচিতপুরা ইউনিয়নের বড়াইপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন জামায়াত কর্মী মো. কবির হোসেন, মো. তাজুল ইসলাম, মো. নাজমুল ইসলাম, মুসা মিয়া, সানাউল্লাহ ও মো. ফারুক হোসেন।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট আজিজুল হক জানান, আজ সকালে উচিতপুরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন কবির হোসেনের বাড়িতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করে দাঁড়িপাল্লার পরিবর্তে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার কথা বলেন।

আজিজুল হক আরও জানান, আনোয়ার হোসেনের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় দুপুরে তিনি সন্ত্রাসীদের দ্বারা বাড়িতে হামলা করেন এবং কবির হোসেনের বাড়ির লোকজনকে কুপিয়ে আহত করেন। ৫০ থেকে ৬০ জনের একদল লোক দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়িঘরে হামলার পাশাপাশি বোমা হামলা করে ত্রাসের সৃষ্টি করেন।

তবে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিকে এ ঘটনায় বিকেলে জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম।’ এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আসাদুর রহমান বলেন, মৌখিকভাবে অভিযোগ পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিজিবি পাঠানো হয়। এ বিষয়ে ভুক্তভোগীরা থানায় মামলা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ধরনের কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে চলন্ত গাড়িতে বিএনপি কর্মীদের লক্ষ্য করে মোটরসাইকেল থেকে গুলি

ব্যানারে নামের সিরিয়াল নিয়ে মারামারি, নারায়ণগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত

আজমেরী ওসমানের সহযোগী পাভেল অস্ত্রসহ আটক

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম

সিদ্ধিরগঞ্জে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

সোনারগাঁয়ে ৩ গ্রামের ২ পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধসহ আহত ১৫

নারায়ণগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানচাপায় শ্রমিক নিহত

মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, নিভল ভোরে

সড়কের পাশে পড়ে ছিল স্কচটেপে মোড়ানো লাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা