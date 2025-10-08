বিএনপির মিছিল থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর হামলার অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির মিছিল থেকে শহরের যানজট নিরসনকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত দুজন। তাঁরা হলেন রাতুল দেওয়ান রিফাত ও আমির হোসাইন। বুধবার শহরের মিশনপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যবসায়ী আবু জাফর আহমেদ বাবুলের অনুসারীরা মিছিল থেকে হামলা চালায়। এ সময় যানজট নিরসনকর্মীদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
রাতুল দেওয়ান রিফাত বলেন, ‘সিটি করপোরেশনের অধীনে আমরা শহরের ইজিবাইক ও যানজট নিরসনে কাজ করি। মিশনপাড়ায় একটি চেকপোস্ট রয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে ইজিবাইকগুলোকে ১০-১৫ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখার নিয়ম। বিকেল ৫টার দিকে শহরের ডন চেম্বার থেকে আবু জাফর আহমেদ বাবুলের মিছিল শুরু হয়। এ সময় মিছিল থেকে একদল লোক এসে ইজিবাইকগুলো ছাড়িয়ে নিতে চায়। আমরা বাধা দিলে তারা আমাদের ওপর হামলে পড়ে। আমার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। মারধরের পর পরবর্তী সময়ে আমাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে আমরা খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসা নিই।’
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (জেএম শাখা) খন্দকার শমিত রাজা বলেন, ‘যানজট নিরসনের দায়িত্বে থাকা ছেলেগুলো ছাত্র। মিছিল থেকে কয়েকজন এসে তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। খুব বেশি সিরিয়াস কিছু নয়। তারপরও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি দেখব।’
এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও বিএনপি নেতা আবু জাফর আহমেদ বাবুলের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।