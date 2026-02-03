হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ইপিজেডের আবাসিক কোয়ার্টারে বিস্ফোরণ, একজন আহত

ভিডিও ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী ইপিজেডে কর্মরত কর্মকর্তাদের আবাসিক কোয়ার্টারে গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নারী আহতের খবর পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহত নারীর নাম জানা সম্ভব হয়নি।

আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) মাগরিবের পর ইপিজেডসংলগ্ন কোয়ার্টারে গ্যাসের রাইজার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদমজী ইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রহমান।

জানা গেছে, আবাসিক কোয়ার্টারের চারতলা ভবনের একটি ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের গ্যাসের রাইজার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে রান্নাঘরে থাকা একজন নারী আহত হন। পরে মুহূর্তেই আগুনের ধোঁয়া ভবনের চার ও পাঁচতলা ছড়িয়ে গেলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসকে বিষয়টি জানানো হলে তাদের দুটি ইউনিট ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

ঘটনাস্থলে থাকা বেপজায় কর্মরত মাসেকুল নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘গ্যাসের রাইজার বিস্ফোরণ হয়ে একজন নারী আহত হন। পরে আগুনের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তবে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।’

এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমাদের দুটি ইউনিটের ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এ ঘটনায় ওই ভবনে বসবাসরত ওসমান নামের এক সিকিউরিটি গার্ডের স্ত্রী আহত হয়েছেন।’

ইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রহমান বলেন, ‘সুয়ারেজ লাইন হতে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে জেনেছি। এতে একজন আহতের খবর পেয়েছি। আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি।’

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে জামায়াত কর্মীর বাড়িঘরে হামলা, আহত ৬

নারায়ণগঞ্জে চলন্ত গাড়িতে বিএনপি কর্মীদের লক্ষ্য করে মোটরসাইকেল থেকে গুলি

ব্যানারে নামের সিরিয়াল নিয়ে মারামারি, নারায়ণগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত

আজমেরী ওসমানের সহযোগী পাভেল অস্ত্রসহ আটক

শটগান কেনার আলোচনার ভিডিও ভাইরাল: নারায়ণগঞ্জের সেই বিএনপি নেতা অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম

সিদ্ধিরগঞ্জে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

সোনারগাঁয়ে ৩ গ্রামের ২ পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধসহ আহত ১৫

নারায়ণগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানচাপায় শ্রমিক নিহত

মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, নিভল ভোরে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা