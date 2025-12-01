হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ভাড়া নিয়ে কেটে ফেলা জাহাজ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে সমঝোতা

নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁ প্রতিনিধি

সোনারগাঁয়ে মেঘনার তীরে জাহাজ কেটে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মালবাহী জাহাজ ভাড়া করে এনে কেটে ফেলার ঘটনায় জেলাজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি রফিকুল ইসলামের মালিকানাধীন এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে কেটে ফেলা হয় মালেক শাহ কুতুবদিয়া নামের এমটি ডাম্ব বার্জ (ডিবি) জাহাজ।

এ ঘটনায় রফিকুল ইসলামের ছেলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেনসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

গত ২৪ নভেম্বর সোনারগাঁ থানায় এই মামলা করা হলেও বিষয়টি জানাজানি হয় ২৭ নভেম্বরে। জেলাজুড়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠলে দ্রুতই বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মী ও শিপইয়ার্ডের মালিক রফিকুল ইসলাম। তারই ধারাবাহিকতায় ২৯ নভেম্বর ঢাকার নয়াপল্টন এলাকায় মিহির ওভারসিজ কোম্পানির কার্যালয়ে উভয় পক্ষ বসে সমঝোতা করে।

তিন শ টাকার স্ট্যাম্পে সমঝোতা চুক্তিতে অংশ নেন অভিযুক্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেনের বাবা সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম ও জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা। এ সময় আরও আটজন সাক্ষী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তির প্রধান শর্ত অনুযায়ী, কেটে ফেলা জাহাজটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে আরও ১১টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাহাজ মেরামতের জন্য ৪৫ দিন সময় নির্ধারণ। মেরামতের সব খরচ শিপইয়ার্ডের মালিক বহন করবেন।

শ্রমিক বাবদ ১৫ লাখ টাকা জাহাজের মালিক বহন করবেন।

জাহাজের বর্তমান প্লেটের থিকনেস অনুযায়ী উইন্স, দোতলা কেবিন, টেপারসহ সম্পূর্ণ জাহাজ মেরামত করে দেওয়া হবে। জাহাজমালিক প্রথম ধাপে চেকে ৮ লাখ টাকা ও কাজ শেষ হওয়ার পর ৭ লাখ টাকা চট্টগ্রাম বার্জ ও টাগ মালিক সমিতির মাধ্যমে পরিশোধ করবেন। জাহাজটি মেরামতের সময় দেখাশোনা করতে পারবেন জাহাজের মালিকপক্ষের লোকজন। জাহাজ মেরামত সম্পন্ন হলে জাহাজটি চট্টগ্রাম বার্জ ও টাগ মালিক সমিতির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পুরো সংস্কারকাজ চলাকালে জাহাজের মালিককে কোনো প্রকার চাপ বা হুমকি দেওয়া হলে আইনের আশ্রয় নেবেন রাকেশ শর্মা। মেরামত শেষে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলা প্রত্যাহার হবে। মামলার যাবতীয় ব্যয় শিপইয়ার্ডমালিক বহন করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম বার্জ ও টাগ মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় শিপইয়ার্ডমালিকের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। তাঁরা জাহাজটি ৪৫ দিনের মধ্যে মেরামত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। আমরা শর্তসাপেক্ষে সমঝোতায় রাজি হয়েছি। জাহাজ মেরামত সম্পন্ন হয়ে গেলে আমরা মামলা প্রত্যাহার করে নেব।’

এর আগে, গত ২৪ নভেম্বরে করা মামলায় আসামি করা হয় সাতজনকে। তাঁরা হলেন শাহাদাত, ইকবাল, নজরুল ইসলাম, এমদাদুল হক, জাফর, হোসেনসহ আরও একজন। মামলার দুদিন পর আসামি নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আসামিদের মধ্যে শাহাদাত সাবেক ছাত্রদল নেতা এবং শিপইয়ার্ডমালিকের ছেলে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শাহাদাত ও জাফর জাহাজমালিক রাকেশ শর্মার কাছ থেকে এক মাসের জন্য মালেক শাহ কুতুবদিয়া নামের ডাম্ব বার্জ (ডিবি) জাহাজ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকায় ভাড়া নেন। নভেম্বর মাসের ১ তারিখে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়।

জাহাজটি পণ্য পরিবহনের জন্য সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদী থেকে কর্ণফুলী নদীর বাকলিয়ার চর পর্যন্ত চলাচলের কথা ছিল। কিন্তু ভাড়া নেওয়ার পরেই জাহাজটি সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে তুলে কেটে বিক্রি করতে থাকেন আসামিরা। জাহাজের একজন স্টাফ গোপনে জাহাজমালিককে বিষয়টি জানান। রাকেশ শর্মা ঘটনাস্থলে এসে তাঁর জাহাজ কাটা অবস্থায় দেখতে পান।

এ ঘটনায় ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা ক্ষতি দাবি করে থানায় মামলা করেন।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান বলেন, ‘এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। আইনগতভাবেও সেই সুযোগ নেই। আমরা আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রেখেছি।’

এ বিষয়ে শিপইয়ার্ডমালিক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘জাহাজ নিয়ে এসেছিল জাফর নামের এক ব্যক্তি। তারা দাবি করেছিল, জাহাজ এখন তাদের দায়িত্বে। ভুল বুঝিয়ে আমাদের কাছে জাহাজ কাটার কাজ করিয়েছে। এ বিষয়ে জাহাজমালিকের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়েছে। দেড় মাসের মধ্যে জাহাজটি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’

