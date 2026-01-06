হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

মাদক কারবারি ফাইটার মনির পুলিশের জালে, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে অস্ত্র-মাদকসহ ফাইটার মনির গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশেষ অভিযানে নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপা এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারি মনির হোসেন ওরফে ফাইটার মনিরকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে গলাচিপা চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার একটি দোতলা ভবনে এই অভিযান চালায় ফতুল্লা থানা-পুলিশের একটি দল।

পুলিশ জানায়, মনির হোসেন ওরফে ফাইটার মনির ফতুল্লার মাসদাইর এলাকার বাসিন্দা। চিহ্নিত মাদক কারবারি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন মামলার আসামি।

অভিযানে জব্দ করা হয় দুটি স্টিলের তৈরি বড় ছুরি, একটি রামদা, তিনটি দা, একটি সামুরাই, আটটি ছোট-বড় ছুরি, দুটি চাপাতি, একটি করাত, লোহা কাটার, হাতুড়ি ও তিনটি পাইপ। এ ছাড়া তাঁর ঘর থেকে কম্পিউটারের সিপিইউ, দুটি মনিটর, ২৪ পুরিয়া গাঁজা, গাঁজা মাপার যন্ত্র জব্দ করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মনিরকে গ্রেপ্তারের পর তার দেওয়া তথ্যে মাদক ও বিপুল পরিমাণ ধারালো অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

