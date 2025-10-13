হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে র‍্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে নারীসহ ১৫ দালালকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। 

আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে শহরের খানপুর এলাকায় ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

তাৎক্ষণিকভাবে আটক ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি। 

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার টি এম রাহসিন কবির অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ সময় র‍্যাব-১১-এর এএসপি আল মাসুদ খানসহ র‍্যাবের একটি টিম উপস্থিত ছিল। 

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার টি এম রাহসিন কবির বলেন, ‘যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রমাণসাপেক্ষে ১৫ জনকে আটক করা হয়। তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

সম্পর্কিত

মোবাইল ফোন নিয়ে বিতণ্ডা, নিখোঁজের ২ দিন পর প্রবাসীর লাশ উদ্ধার

বোন ও ভগ্নিপতির ঝগড়া থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল ভাইয়ের

সোনারগাঁয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্বামীকে হত্যার পর ইয়াবা সেবন করে লাশ টুকরো করেন স্ত্রী ও প্রেমিক

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক আটক

বিএনপির মিছিল থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর হামলার অভিযোগ

ড্রামের ভেতর লাশ: অনৈতিক সম্পর্ক ও গচ্ছিত টাকার বিরোধে খুন, স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৭

মেট্রোরেলসহ ৫ দফা দাবিতে নাসিকের নগর ভবন ঘেরাও, স্মারকলিপি

মেঘনা নদীতে অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক যাত্রী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা