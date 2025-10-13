নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

নারায়ণগঞ্জে র্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে নারীসহ ১৫ দালালকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে শহরের খানপুর এলাকায় ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
তাৎক্ষণিকভাবে আটক ব্যক্তিদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার টি এম রাহসিন কবির অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ সময় র্যাব-১১-এর এএসপি আল মাসুদ খানসহ র্যাবের একটি টিম উপস্থিত ছিল।
এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার টি এম রাহসিন কবির বলেন, ‘যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রমাণসাপেক্ষে ১৫ জনকে আটক করা হয়। তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’