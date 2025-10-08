ড্রামের ভেতর লাশ: অনৈতিক সম্পর্ক ও গচ্ছিত টাকার বিরোধে খুন, স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার ৭

নারায়ণগঞ্জে ড্রামের ভেতর থেকে যুবক নয়নের দুই পা বিচ্ছিন্ন লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী, তাঁর দুই মেয়ে ও অনৈতিক সম্পর্কে জড়ানো এক ব্যক্তিও রয়েছেন।
পুলিশ বলছে, নয়ন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় তিন বছর কারাগারে ছিলেন। এ সময়ে তাঁর স্ত্রী অন্য একজনের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ ছাড়া স্ত্রীর কাছে নয়নের কিছু গচ্ছিত টাকা ছিল। এসব বিষয় নিয়ে বিরোধের জেরে তাঁকে হত্যা করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে ওই সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন নিহত ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী সাবিনা (৪০), তাঁর দুই মেয়ে সুমনা (২০) ও সানজিদা (১৮), সাবিনার সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ানো রাসেল ওরফে ঠোঙ্গা রাসেল (৪৫), চয়ন (৩৮), মানিক (৩২) ও জুয়েল (৩০)। সাবিনা, তাঁর দুই মেয়ে সুমনা-সানজিদা ও চয়নকে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি এলাকা থেকে এবং মানিক ও জুয়েলকে ফতুল্লার পিলকুনি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।
জসিম উদ্দিন বলেন, গতকাল ফতুল্লার উত্তর শিয়ারচর এলাকার একটি নির্জন স্থানে ড্রামের ভেতর থেকে দুই পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয়নের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনায় জড়িত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজনের নাম সন্দেহভাজনের তালিকায় রয়েছে। তাঁদেরও আটকের চেষ্টা চলছে।
জানা গেছে, গতকাল দুপুরে উত্তর শিয়ারচর এলাকার একটি নির্জন স্থানে ড্রামের ভেতর থেকে দুই পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয়নের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পরিচয় শনাক্ত ও সন্দেহজনক দুজনকে আটক করে। তাঁরা হলেন নয়নের দ্বিতীয় স্ত্রী সাবিনা ও তাঁর অনৈতিক সম্পর্কে জড়ানো ব্যক্তি রাসেল। এরপর তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ এ দিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে পিলকুনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে হামিদা বেগমের বাড়ির সামনে থেকে নয়নের খণ্ডিত দুটি পা উদ্ধার করে।
নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, নয়ন মাদক মামলায় তিন বছর কারাগারে ছিলেন। তিনি পেশায় একজন প্রাইভেট কারচালক। পাশাপাশি মাদক কারবারের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, মাদকসহ একাধিক মামলা ছিল। এদিকে নয়নের সঞ্চিত প্রায় ৩ লাখ টাকা ছিল তাঁর স্ত্রী সাবিনার কাছে। ১০-১২ দিন আগে নয়ন জেল থেকে বের হয়ে স্ত্রীর কাছে সেই টাকা চান। জেলে থাকায় তাঁর মামলা চালাতে সেই টাকা খরচ হয়েছে বললে নয়ন সেটি বিশ্বাস করেননি। এদিকে দীর্ঘদিন জেলে থাকায় সাবিনার সঙ্গে রাসেলের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
জসিম উদ্দিন আরও বলেন, রাসেলের সঙ্গে সাবিনার সম্পর্কের বিষয়টি নয়ন জানতে পারেন। এসব বিষয় নিয়ে নয়নের সঙ্গে সাবিনার ঝগড়া হয়। পরে এসব বিষয় নিয়ে আরও তিক্ততা শুরু হয় তাঁদের মধ্যে। এর রেশ ধরে গত রোববার নয়নকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর এক দিন নয়নের মরদেহ বাসাতেই রাখা ছিল। এরপর গত সোমবার রাতে নয়নের পা দুটি বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং দেহের উপরিভাগ ড্রামে ভরে শিয়ারচর এলাকার নির্জন স্থানে ফেলে রাখা হয়। বিচ্ছিন্ন করা পা দুটি পিলকুনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে হামিদা বেগমের বাড়ির সামনে বস্তায় ভরে ফেলে রাখা হয়।