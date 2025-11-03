হোম > সারা দেশ > নড়াইল

নড়াইলে হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন

নড়াইল প্রতিনিধি 

নড়াইলে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইলে মাসুম ফকির (৩৫) নামের এক যুবককে হত্যার দায়ে দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আরও এক আসামিকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আজ সোমবার দুপুরে নড়াইল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শারমিন নিগার এ রায় ঘোষণা করেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন আশা বেগম (৩০) ও আরাফাত শেখ (৩২)। আশা বেগমের বাড়ি লোহাগড়া উপজেলার বারইপাড়া গ্রামে এবং আরাফাত শেখ খলিশাখালী-নাকশী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এ ছাড়া রোমান ভূঁইয়া (৩৩) নামের এক আসামিকে সাত বছরের কারাদণ্ড ও অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত। মামলার অপর আসামি শাবানা খাতুনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আশা বেগম ও আরাফাত শেখ আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এস এম আব্দুল হক রায়ের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার নাকশী গ্রামের তোকাম ফকিরের ছেলে মাসুম ফকির ২০১৬ সালের ৮ ডিসেম্বর রাতে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে তাঁর সন্ধান পাননি। ঘটনার পাঁচ দিন পর ১৩ ডিসেম্বর লোহাগড়া উপজেলার জালালশি গ্রামের তপন বিশ্বাসের বাড়ির কাছে নবগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ের চর থেকে পুলিশ মাসুমের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় নিহত মাসুমের ছোট ভাই শহিদুল ফকির বাদী হয়ে মামলা করেন। এতে মাসুমের বান্ধবী আশা বেগমকে আসামি করা হয়। মামলায় দুই নারীসহ চারজনকে আসামি করে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

