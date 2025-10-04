হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ইউজিসির খণ্ডকালীন সদস্য হলেন নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

জাককানইবি প্রতিনিধি 

অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) খণ্ডকালীন সদস্য মনোনীত হয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ইউজিসির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি জানা গেছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ, ১৯৭৩ (প্রেসিডেনস অর্ডার নম্বর ১০-এর ১৯৭৩)-এর (৪) (১) (সি) ও (৪) (৪) ধারার বিধান অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫ অক্টোবর থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য তাঁকে এই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

একই পত্রে উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) পরিচালনায় মূল্যবান পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করে কমিশন কর্তৃপক্ষ।

সম্পর্কিত

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

হালুয়াঘাট সীমান্তে ২৭ লাখ টাকার ভারতীয় ওষুধ জব্দ

৮ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে হাতকড়া নিয়ে বাবার জানাজায় যুবলীগ নেতা

ঈশ্বরগঞ্জে কৃষকের খামার থেকে ৮ গরু চুরি

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের চুল-দাড়ি কাটার মামলায় আরও ১ আসামি গ্রেপ্তার

পূজা দেখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী, গ্রেপ্তার ২

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: বৃদ্ধের ছেলের করা মামলায় এক আসামি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহ মেডিকেল: রোগীদের সেবা দিচ্ছেন সিকিউরিটি গার্ড, ভিডিও ভাইরাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা