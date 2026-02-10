ময়মনসিংহে দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে সুশেন চন্দ্র সরকার (৬২) নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বগার বাজার চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সুশেন চন্দ্র সরকার উপজেলার সাউথকান্দা গ্রামের মৃত রাজ বিহারী সরকারের ছেলে এবং বগার বাজার চৌরাস্তা এলাকায় কথিত মেজর মার্কেটের মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের মালিক।
নিহতের পরিবার ও ত্রিশাল থানা সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে বগার বাজার চৌরাস্তা এলাকায় কথিত মেজর মার্কেটে সুশেন চন্দ্র সরকারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকে দুর্বৃত্তরা। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে গুরুতর জখম করে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
পরে নিহতের ছেলে সুজন দোকানে এসে শাটার বন্ধ দেখতে পান। তিনি শাটার খুলে ভেতরে ঢুকে সুশেন চন্দ্র সরকারকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয়দের সহায়তায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
জানতে চাইলে সুজন বলেন, ‘আমি দোকানে এসে শাটার বন্ধ দেখতে পাই। দোকান খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি বাবা রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু চিকিৎসক বাবাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ হোসেন জানান, বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন এবং বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।